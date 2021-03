publié le 15/03/2021 à 19:30

"Sur la recommandation du ministre de la Santé en lien avec les autorités sanitaires françaises, la décision qui a été prise (…) est de suspendre, par précaution, la vaccination avec AstraZeneca", a indiqué Emmanuel Macron, ce lundi 15 mars après-midi.

Le chef de l’État préfère attendre un nouvel avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA), et ensuite il espère reprendre "très vite la vaccination", suspendue en premier par le Danemark, l’Islande et l’Autriche, jeudi dernier, qui s’interrogeaient sur des problèmes thrombose - des caillots de sang - chez certains vaccinés.

Immédiatement, l’Agence européenne des médicaments avait alors précisé qu’il n’y avait aucune raison de suspendre la vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca, car sur cinq millions de vaccinés, 40 cas de thrombose avaient été recensés, sans lien prouvé. L’EMA ajoutait qu’il n’y avait pas de différence avec le nombre de cas dans la population générale non vaccinée.

Aujourd’hui, l’Allemagne décide à son tour de suspendre la vaccination avec le vaccin d’AstraZeneca. Les Allemands ont-ils des informations qu’on n’a pas ? Ça n’a pas l’air d’être le cas. Le ministre de la Santé allemand parle simplement de principe de précaution. Donc l’Agence européenne se réunira jeudi, mais, d’ores et déjà, elle rappelle que les avantages l’emportent sur les risques.

Tout cela pourrait remettre en cause une partie de la stratégie vaccinale de la France : AstraZeneca doit, ou devait plutôt, livrer 17 millions de doses à la France avant fin juin, soit un quart des vaccins attendus. Le laboratoire a annoncé qu’il ne pourrait pas honorer toutes ses livraisons. Mais, dans les quinze jours qui viennent, on devait, en France, vacciner deux millions de personnes en pharmacie ou chez les généralistes avec des doses encore en stock ou celles qui devaient être livrées.

Ce qui se passe aujourd’hui n’arrange pas l’image de ce vaccin qui, pourtant, peut sauver des vies. Pour un million de cas de Covid, il y a 7.000 décès. Autant vacciner tous ces gens.

