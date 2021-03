publié le 15/03/2021 à 16:30

Principe de précaution. Emmanuel Macron a annoncé, ce lundi 15 mars, "suspendre l’usage du vaccin AstraZeneca". "L’autorité européenne rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin", a indiqué le président de la République lors du sommet franco-espagnol organisé à Montauban.

Le chef de l'État a indiqué agir "sur la recommandation du ministre de la Santé, en lien avec les autorités sanitaires françaises". Il a aussi précisé que cette décision avait été prise "en conformité aussi avec la politique européenne". "Par précaution, la vaccination avec AstraZeneca" est donc suspendue, "en espérant la reprendre vite, si l’avis de l’agence européenne des médicaments européenne le permet", a par ailleurs indiqué Emmanuel Macron.

La veille lors d'une interview sur la chaîne Twitch de Samuel Étienne, Jean Castex avait indiqué que cette suspension n'était pas à l'ordre du jour. "A ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner. Je le dis de la façon la plus solennelle, sinon on aura des retards dans la vaccination", a-t-il expliqué. Le premier ministre avait indiqué ne pas suspendre le recours à ce vaccin "parce que nous ne disposons pas, au contraire, d'éléments qui nous conduisent en France à suspendre cette vaccination".

Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône ont suspendu la vaccination de leur personnel avec le vaccin du groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca après la survenue d'effets indésirables chez un pompier.

Le Danemark, l'Allemagne et l'Italie ont suspendu aussi décidé de suspendre l'administration du vaccin, à titre de précaution.