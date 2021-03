publié le 15/03/2021 à 15:50

Un scénario prenant, un casting cinq étoiles et un Français à la réalisation. The Father, nommé six fois fois aux Oscars 2021, dont la 93e cérémonie se tiendra lundi 26 avril, met en scène l’histoire d’un nonagénaire, Anthony, et de sa fille, Anne.

L’oeuvre est adaptée de la pièce Le Père, créée au Théâtre Hébertot en 2012 par Robert Hirsch et Florian Zeller. C’est d’ailleurs ce dernier qui réalise le long-métrage en lice aux Oscars, par ailleurs déjà nommé quatre fois aux Golden Globes, qui se sont tenus le 28 février dernier.

L’histoire raconte la relation entre un père de plus en plus déboussolé, car atteint de la maladie d'Alzheimer, et sa fille. La pièce avait déjà été adaptée au cinéma en 2015 par Philippe Le Guay, avec Floride. Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain se donnaient alors la réplique.

Tourner avec Anthony Hopkins, une "obsession"

Dans The Father, qui sortira normalement le 7 avril dans les salles obscures, le personnage principal, un vieil homme, est incarné par Anthony Hopkins (Amistad, La Faille, Le Silence des Agneaux). L’icône britanno-américaine du 7e art est accompagnée d’Olivia Colman (The Lobster, The Crown).

Le réalisateur français a raconté à BFMTV que "tout a commencé autour d'Anthony Hopkins". "Quand j'ai commencé à vouloir adapter cette pièce en film, ma première idée, mon obsession, c'était de le faire avec Anthony Hopkins. Et j'avais conscience que c'était une idée légèrement irréaliste", s’est souvenu Florian Zeller. Pour autant, il avait tout de même contacté l’acteur, et lui avait adressé son scénario. L’acteur légendaire avait été conquis, et rappelé le cinéaste par le biais de son agent.