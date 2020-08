publié le 15/08/2020 à 19:02

Paris et le département des Bouches-du-Rhône sont désormais classés comme zone active de circulation du virus. Aujourd'hui, c'est dans près de 50% de la capitale que l'on doit porter un masque. Mais comment les Parisiens vivent-ils cette nouvelle extension du périmètre pour le port du masque obligatoire ?

En plein cœur du quartier des Halles à Paris, cette nouvelle mesure est majoritairement bien acceptée et respectée par les passants, comme Ludivine qui est venue flâner dans les magasins, un masque chirurgical sur le visage : "J'ai pris l'habitude de porter le masque. Quand je passe d'une rue à une autre je ne l'enlève pas donc quelle que soit la zone, je l'ai toujours. On a envie de protéger les autres et surtout soi".

Pourtant, sur les trottoirs, aucun panneaux informent du port du masque désormais obligatoire dans une vingtaine de zones de la capitale. "La difficulté est de savoir quand on doit le mettre ou pas. Donc soit on le met tout le temps, soit on ne le met jamais, simplement par respect des autres", tranche Jean-François.

Sur la terrasse bondée de son café, Christian rappelle les gestes barrières à ses clients. Les services de police vont renforcer les contrôles donc il veut éviter une nouvelle fermeture de son établissement : "On est obligé de faire attention à tout, on ne veut pas que cela se reproduise. Pour l'instant on tient le coup mais combien de temps encore ?"

Cette année ce restaurateur a déjà perdu 100.000 euros de chiffre d'affaire. Il a assuré qu'un nouveau confinement serait fatal à son commerce.

