Ligue des champions : comment suivre le quart de finale Manchester City-Lyon

publié le 15/08/2020 à 09:50

Comment résister à l'armada mancunienne de Pep Guardiola, avec les Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Gabriel Jesus voire Bernardo Silva, David Silva, Riyad Mahrez... Comment réaliser l'exploit, immense, face à une équipe qui s'est imposée deux fois 2-1 face au Real Madrid de Zinédine Zidane, qui n'avait jamais été éliminé de la Ligue des champions avec le Français sur le banc ?

Rudi Garcia a bénéficié de huit jours entre la défaite (2-1) mais la qualification face à la Juve en 8e de finale retour pour préparer le groupe lyonnais à gravir une nouvelle montagne, sans doute plus haute encore. L'entraîneur lyonnais bénéficie d'un groupe au complet pour aller chercher la deuxième demi-finale de l'histoire du club après celle de 2010 perdue face au Bayern Munich.

Ce quart face à Manchester City, sur un seul match à Lisbonne avec prolongation et séance de tirs au but en cas d'égalité est à suivre à la télévision en directe et en exclusivité sur la chaîne RMC Sport 1, propriété du groupe Altice (BFM TV, SFR,...).

RTL et RTL.fr mobilisés

RTL est également mobilisé avec une soirée spéciale à la radio de 20h45 à 23h ou minuit en cas de prolongation et de tirs au but et un commentateur présent à l'Estadio José Alvalade. Vous pouvez également suivre la rencontre sur RTL.fr dès 19h55 avec l'annonce des équipes de départ..