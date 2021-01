publié le 16/01/2021 à 15:14

Pfizer a refroidi l'ambiance hier. Alors que le gouvernement français s'apprête à passer la seconde dans sa campagne vaccinale, le fabricant du vaccin a annoncé des retards de livraison. Son usine en Belgique ne parvient plus à produire suffisamment de doses. Des travaux vont avoir lieu dans les prochains jours.

Plusieurs pays européens ont déjà fait les comptes : l'Italie pourrait devoir se passer de près d'un tiers des livraisons de vaccins, -25% pour la Suède, -18% pour la Norvège.... Hier soir, la France a annoncé une forte baisse des livraisons. Il faudra adapter la cadence, mais pas de quoi remettre en question la campagne vaccinale.

On ne va pas arrêter brutalement de vacciner, malgré cette baisse des livraisons qui sera sensible dès la semaine prochaine. On n'en connaît pas encore exactement l'ampleur, mais elle devrait conséquente être comme pour les autres pays européens, même si les livraisons pourraient de nouveau monter en charge à partir de février.

Le vaccin Moderna arrive

Il va falloir faire avec moins de doses que prévu. La France devait en recevoir 520.000 par semaine, mais ça ne sera pas le cas. Le rythme des vaccinations va donc certainement devoir être adapté. Le gouvernement n'a pas encore communiqué de nouveau calendrier., mais l'objectif de vacciner un million de personnes d'ici la fin janvier est maintenu. Il reste en stock plus d'un million de doses sur le million et demi déjà reçues.

On va pouvoir aussi utiliser le vaccin Moderna, en plus des 50.000 doses déjà reçues, 50.000 autres sont attendues à la fin du mois et 700.000 supplémentaires d'ici fin février. Le laboratoire Pfizer a affirmé que toutes les doses commandées par chaque pays seront normalement livrées à la fin du trimestre.