Couvre-feu à 18h : quelles grandes surfaces ouvrent plus tôt le matin ?

publié le 16/01/2021 à 20:45

Avec le couvre-feu avancé à 18h, faire ses courses en sortant du travail devient impossible pour une majorité de Français. Des enseignes de grande distribution ont donc décidé d'avancer leur ouverture le matin pendant cette période.

Les hypermarchés Auchan ouvriront dès 7h30 et les supermarchés à 8h, tandis que les enseignes Carrefour seront toutes ouvertes à 7h30. Chez Super U, ça sera même 7h dans certains cas et les magasins Géant vont ouvrir pour certains à 6h30.

Les groupes de grande distribution vont également renforcer leur offre de drives : chez Carrefour et Auchan, cette option sera disponible dès 7h30 et le dimanche matin. Enfin, la livraison à domicile est possible jusqu'à 20h voire 21h dans les grandes villes, annoncent les groupes Auchan et Casino.

Selon Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, cité par Ouest-France, le chiffre d’affaires des magasins de grande distribution pourrait baisser de 15 à 20 % en raison du couvre-feu à 18h.