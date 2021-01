et Aurélia Valarié

publié le 17/01/2021 à 10:40

On se souvient de la rave-party à Lieuron, en Ille-et-Vilaine qui avait rassemblé plus de 2.500 personnes au Nouvel An. Si le passage du couvre-feu de 20 heures à 18 heures depuis hier soir concerne désormais tout le pays, cela n'empêche toujours pas des rassemblements clandestins.

Hier, la police a par exemple dû intervenir pour stopper une soirée organisée à Saint-Martin-d'Hères, en Isère. Alertée vers 21h30, la police a découvert sur place une fête rassemblant "une centaine de personne dans un hangar", a expliqué à RTL Lionel Beffre préfet de l'Isère.

"Nous sommes intervenus en urgence et en moins d'une heure nous avions à la fois permis l'interpellation de trois personnes, la verbalisation d'une quinzaine, les autres ayant fui à l'arrivée de la police", a-t-il souligné. L'organisateur présumé de la soirée, le DJ et un participant ont été interpellés.

Il est tout à fait irresponsable de procéder à une telle fête. Lionel Beffre, préfet de l'Isère





La police a d'ailleurs dû utiliser du gaz lacrymogène pour arriver à disperser la foule face à "une volonté de se rebeller" de la part de certains participants, selon Lionel Beffre. Le DJ et le participant qui ont notamment été interpellés pour cette raison.

"Le virus circule en Isère, comme partout ailleurs. Nous sommes en taux d'incidence de 207 pour 100.000 donc il est tout à fait irresponsable de procéder à une telle fête", a déploré le préfet.