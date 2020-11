publié le 08/11/2020 à 06:25

Joe Biden a été déclaré élu hier par les médias de son pays après avoir remporté l'État de Pennsylvanie. Cette fois, le candidat démocrate est bien le président des États-Unis et il s'est présenté comme tel cette nuit dans son fief du Wilmington, le Deleware.



"Le peuple de cette nation a parlé et nous a délivré une victoire claire, une victoire convaincante, une victoire que nous le peuple nous avons remporté avec le plus de votes jamais rassemblés sur un ticket présidentiel dans l'histoire de cette nation : 74 millions". Joe Biden a aussi appelé les Américains a ne plus traiter leurs opposants comme des ennemis et beaucoup de ces concitoyens sont descendus dans les rues pour célébrer cette victoire.

En moins d'une heure les abords de la Maison-Blanche sont devenus une immense fête à ciel ouvert. On y croise une jeune femme tout juste mariée, une policière qui essuie une larme ou encore un homme venu sonner les cloches de la liberté, un perroquet sur l'épaule. Des milliers de personnes heureuses et les règles de distanciation sociale n'existent plus. Dans leur voiture, trois jeunes filles s'époumonent en criant les noms de Joe Biden et Kamala Harris.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Plus d'une semaine après la mise en place du confinement, le nombre de nouveaux cas et de décès restent à des niveaux très préoccupants en France, qui dépasse désormais la barre des 40.000 morts.

Football - Les Parisiens signent un 8e succès consécutif en Ligue 1. Mais ils déplorent de nouveaux blessés.

Tennis - Rafael Nadal a reconnu la supériorité d'Alexander Zverev, samedi en demi-finales du Rolex Paris Masters (6-4, 7-5).