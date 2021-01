Les infos de 18h - Coronavirus : le variant est-il vraiment plus dangereux ?

Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Crédit Image : Go Nakamura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 12:49 | Date : 05/01/2021

publié le 05/01/2021 à 19:02

Olivier Véran l'a dit ce mardi matin sur RTL, le variant du coronavirus, qui fait rage en Grande-Bretagne, est surveillé "comme le lait sur le feu". On a entendu beaucoup de choses ces derniers jours autour de ce variant, des choses affolantes. Il n'est pour autant pas plus dangereux car les études montrent que si vous attrapiez ce variant, c'est comme si vous attrapiez le virus souche.



Les symptômes ne sont pas plus graves, n'entrainent pas plus d'hospitalisation ni de décès. Là où ce variant est inquiétant, c'est qu'il est au moins 50% plus contagieux. Si vous l'attrapez vous allez contaminer beaucoup plus de personnes, c'est ce qui a causé l'explosion des cas en Angleterre ces dernières semaines.

Ce variant met tout le monde sur un pied d'égalité. On sait que les enfants attrapaient peu la Covid-19 jusque là, ce ne sera pas le cas avec ce variant car grâce à ses mutations, il arrive mieux à se fixer sur les cellules. Il sera donc plus contagieux pour tout le monde, enfants compris.

À écouter également dans ce journal

Justice - Olivier Duhamel, figure médiatique française, est accusé d'avoir agressé sexuellement son beau-fils "Victor" Kouchner lorsqu'il était enfant. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

Politique - Le ministre de la Santé, invité ce mardi matin sur RTL, souhaite accélérer le rythme de vaccination dans le pays. "D'ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle", a-t-il indiqué.

PSG - Le nouvel entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a tenu ce mardi 5 janvier, sa première conférence de presse. Mercato, Messi, Neymar, l'Argentin n'a évité aucun sujet, jusqu'à la prononciation de son nom.