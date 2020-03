publié le 13/03/2020 à 18:45

À partir de lundi, il va manquer du monde dans les entreprises : les salariés sont autorisés à prendre un congé maladie indemnisé pour garder leurs enfants sans passer par la case médecin. Vendredi 13 mars, les salariés qui ne pourront pas venir travailler à la SNCF et à la RATP ont été comptés. Dès lundi 16 mars, le plan de secours sera appliqué. Il y aura peut-être entre 15 à 20 % de personnel absent selon le secrétaire d’État Jean-Baptiste Djebbari.

À la SNCF, les cheminots doivent remplir une déclaration individuelle d’intention d’absentéisme pour garde d’enfant de moins de 16 ans. C’est grâce à cela que les directions opérationnelles vont pouvoir construire un plan de transport ce week-end. Finalement, ça sera un peu comme en période de grève. À partir de dimanche 15 mars, la SNCF publiera ses prévisions de trafic pour le lendemain et ce, tant que les transports seront adaptés.

À la RATP, seront privilégiés les axes qu’on appelle structurants, les lignes automatiques, la 1 et la 14 mais aussi les lignes les plus fréquentées même si on attend une forte baisse de passagers en Île-de-France. Là encore, le plan de transport sera connu dès dimanche soir.

Municipales - Les élections municipales auront bien lieu dimanche 15 mars même si Emmanuel Macron était prêt à les reporter. Des mesures sanitaires sont prévues dans les bureaux de vote comme du gel hydroalcoolique mis à disposition des votants.

Coronavirus - L’Espagne connaît une flambée du nombre de contaminés et de morts, avec plus de 4.200 contaminés et 120 morts. Dès samedi 14 mars, l'état d’urgence sera décrété. Celui-ci devrait obliger les citoyens à rester chez eux alors qu’ils tentent pour le moment de fuir les villes.



Emiliano Sala - Les conclusions du rapport d’enquête ont été rendues par le bureau d’enquête britannique sur les accidents aériens. Le pilote aurait perdu le contrôle à cause d’une manœuvre réalisée à une vitesse excessive. Il aurait aussi été intoxiqué au monoxyde de carbone.