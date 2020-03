Mort d'Emiliano Sala : le pilote a manœuvré à une vitesse trop élevée

et AFP

publié le 13/03/2020 à 17:51

Les enquêteurs en charge du rapport définitif sur l'accident ayant coûté la vie à Emiliano Sala le 21 janvier 2019 ont rendu leurs conclusions le vendredi 13 mars. Ils estiment que le pilote a perdu le contrôle de l'appareil lors d'une manœuvre probablement destinée à éviter le mauvais temps. Le pilote David Ibbotson, dont le corps n'a jamais été retrouvé, aurait aussi "probablement" été intoxiqué au monoxyde de carbone.

Alors que les conditions de vol, bien que mauvaises, n'étaient pas plus dégradées qu'à l'accoutumée pour la saison, le pilote de l'avion a effectué une manœuvre à une vitesse excessive, qui a entraîné la dislocation de l'appareil avant que celui-ci ne s'abîme en mer, a conclu le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB).

Le corps d'Emiliano Sala avait été retrouvé plus de deux semaines après sa disparition dans la carcasse de l'appareil et un rapport intermédiaire avait indiqué que lui aussi avait été exposé à du monoxyde de carbone même s'il avait succombé à des blessures "à la tête et au tronc".