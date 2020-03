Coronavirus : un troisième cas identifié parmi les agents de la RATP

publié le 07/03/2020 à 14:15

La RATP compte un troisième cas avéré de coronavirus au sein de ses agents. La première personne à être atteinte était d'une femme, postée au guichet de trois stations différentes de la ligne 6 du métro, entre le 26 et le 28 février.

Puis, un conducteur du centre-bus de Thiais dans le Val-de-Marne a été détecté positif, jeudi 5 mars. Il a été placé en quarantaine, à domicile. Vendredi 6 mars, un second agent du centre a été déclaré positif au covid-19, selon une information du Parisien, confirmée par RTL. Il a été placé en quarantaine chez lui, son état de santé n'est pas jugé "préoccupant". Dans ce centre de bus, plusieurs droits de retrait ont été déposés en début de semaine.

Une liste des personnes que ce nouveau cas a côtoyées les 5 et 6 mars a été établie. Six "cas contact", des personnes qui ont travaillées à ses côtés, ont été identifiés. La RATP rappelle qu'elle suit les préconisations de l'Autorité Régionale de Santé (ARS) : ses agents ont à disposition du gel hydroalcoolique, ainsi que des gants et des lingettes désinfectantes.

INFO @le_Parisien - Un second cas positif au coronavirus a été détecté au centre-bus de Thiais dans le Val-de-Marne (note de service) pic.twitter.com/Hu3jysA1K0 — Nicolas Scheffer (@scheffern) March 7, 2020