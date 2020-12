Coronavirus : "Ce vaccin ne me rassure pas", déclare Jean-Luc Mélenchon

publié le 13/12/2020 à 17:58

"Ce vaccin ne me rassure pas", a déclaré dimanche 13 décembre Jean-Luc Mélenchon. Interrogé au sujet du vaccin Pfizer-BioNTech sur BFMTV, le chef de file de la France Insoumise a indiqué qu'"un vaccin qui se fabrique à -60°... Vous et moi, on n'y connaît rien en vaccin, mais on connaît deux-trois trucs sur le surgelé".

"Ce vaccin qui dépend d'une telle chaîne du froid, il m'inquiète, parce que la moindre rupture, vous ne la verrez pas avant les effets", a-t-il poursuivi. De plus, ce vaccin "résulte d'un procédé qui n'est pas celui qu'on connaissait (...) On croise tous les doigts que ce soit la bonne idée, mais en attendant on n'en est pas sûr", a ajouté Jean-Luc Mélenchon concernant la méthode utilisée par Pfizer et Moderna.

"Je le dis tranquillement : je ne sais pas, je ne suis pas médecin ni épidémiologiste", a-t-il néanmoins admis. "Je sais juste qu'un certains nombre de conditions ne me semblent pas respectées". À propos de sa propre vaccination, ce dernier a répondu qu'il ferait "ce qui me paraîtra juste, sans doute ce que me dira mon médecin en qui j'ai confiance".

Pour lui, le vaccin est "la dernière étape par rapport à l'urgence". "Ce n'est pas mon rôle d'aller semer la pagaille, mais (...) on ne voit pas trop quel est le plan sanitaire français", a affirmé le député. "On est en train de courir derrière un vaccin fabriqué aux États-Unis", mais il faut d'abord savoir "quel est le plan pour avoir les traitements et les médicaments pour soigner les malades" du coronavirus.