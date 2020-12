publié le 13/12/2020 à 15:07

Un vaccin obligatoire ? Afin de sortir de la crise sanitaire liée au coronavirus, Yannick Jadot souhaitait que le vaccin contre le coronavirus soit rendu obligatoire. Une idée balayée par Emmanuel Macron qui a cependant indiqué que des priorités seront fixées dans la campagne de vaccination française. Un plan "tout sauf clair", selon le député européen EELV.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 13 décembre, Yannick Jadot estime que "ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est la transparence absolue sur ces vaccins". Et de souligner : "On ne l'a pas aujourd'hui. Si les laboratoires pharmaceutiques avaient voulu créer du doute dans la société, ils ne s'y seraient pas pris autrement".

Concernant l'obligation de vaccination, Yannick Jadot préfère désormais "fonctionner par adhésion" et "qu'on choisisse les personnes les plus vulnérables et on essaye petit à petit d'élargir" (à partir de 11 minutes dans la vidéo ci-dessus). S'agit-il d'un rétropédalage ? "En dernier ressort, pourquoi pas rendre la vaccination obligatoire", répond l'eurodéputé écologiste.

L'ancien candidat à la présidentielle de 2017 a par ailleurs indiqué qu'il n'attendra pas la commercialisation du vaccin français. "Si les autorisations sont données (pour les autres vaccins, ndlr) bien sûr, je me ferais vacciner. J'attendrais mon tour", répond Yannick Jadot.