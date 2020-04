publié le 14/04/2020 à 18:48

Dans le Tarn, une femme de 79 ans a reçu une amende de 135 euros pour non-respect de "cordon sanitaire" et des mesures de confinement appliquées en France depuis le 17 mars dernier pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Alors que les visites dans les Ehpad sont interdites depuis le début du confinement. Pour garder le contact, Hedwig venait saluer son mari de 93 ans devant la fenêtre de sa chambre, résident confiné dans l’Ehpad de Graulhet, jusqu'à ce que les gendarmes viennent la contrôler. "J'étais devant la fenêtre avec une ardoise pour écrire des nouvelles de la famille à mon mari. J'avais demandé à l'établissement si je pouvais venir le voir à la fenêtre et il n'y avait aucun problème, j'y allais tous les jours à 16h", assure Hedwig.

"Deux gendarmes sont finalement arrivés : je leur ai expliqué que j'étais venue saluer mon époux mais d'après eux, je n'avais pas le droit d'être là. Ils m'ont informée que je recevrai 135 euros d'amende, j'en étais retournée et je suis rentrée à la maison en pleurs", explique la septuagénaire. "135 euros ça fait mal et c'est injuste", poursuit-elle, "mais le plus dur, c'est de ne plus pouvoir y aller".

