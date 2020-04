publié le 11/04/2020 à 07:40

Les gendarmes et les policiers ne font pas de cadeaux. Un mot d'ordre : restez chez vous. Le week-end prolongé et ensoleillé n'autorise pas de sortir de chez soi et les contrôles se sont multipliés.

Porte d'Orléans, à Paris, au point de départ de l'autoroute A6, le major Charly arrête les voitures. Tout est en règle, la plupart des attestations sont en papier mais certaines sont en numérique. Grâce à son smartphone, le policier peut scanner l'attestation. "Le QR code est lu, ça nous donne l'état civil de la personne, son motif de déplacement et s'il y a un souci, ça nous l'affiche en rouge", explique le policier.

Gwenael est contrôlée, cette infirmière s'alarme de croiser beaucoup de monde dans les rues. "Il y a un relâchement, il fait beau donc les gens sortent dans les rues", dit-elle. Pas d'exode en vacances, les travailleurs sont contraints à prendre leur véhicules.

La commissaire Marine Benichou supervise : 135 euros pour une absence d'attestation ou une attestation fantaisiste. "Une attestation fantaisiste, c'est une personne qui habite dans le 12e arrondissement et qui se trouve ici porte d'Orléans en nous disant qu'elle vient faire des courses. Cette personne ne peut pas de bonne foi faire ses courses aussi loin de son domicile", avertit-elle.

D'autres opérations de police sont en cours, notamment pour contrôler la vitesse. Certains usagers profitent du trafic fluide pour se permettre une conduite dangereuse. Il y a eu 14 rétentions de permis rien qu'à Paris cette semaine.

À écouter également dans ce journal

Santé - Timide éclaircie dans les hôpitaux. Il y a eu 62 patients en moins en réanimation ce vendredi 10 avril. La France compte au total 13.197 morts dus au coronavirus dont 554 à l'hôpital depuis 24 heures.

Rungis - OGF était accusé de se faire de l'argent sur le dos des familles des morts du Covid-19. L'entreprise facturait l'entrepôt des corps et la facture pouvait atteindre quelques centaines d'euros. Devant le tollé, OGF a indiqué vendredi 10 avril l'abandon de cette pratique.

Masques - Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a reconnu la réquisition par les services de l'État de masques importés de Chine par les collectivités locales à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il a justifié que ces masque ont été distribué aux services de soins qui en ont plus besoin.