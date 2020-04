Confinement à Nantes : des CRS sur l'eau pour verbaliser les contrevenants

publié le 13/04/2020 à 17:32

Le commissariat de police de Nantes reçoit actuellement des renforts, pour effectuer le contrôle des attestations dérogatoires et surtout s’assurer que le confinement est bien respecté, ce qui semble être le cas dans la Cité des Ducs. Des policiers de la CRS 14 de Bordeaux patrouillent en ville et dans les quartiers sensibles, car il n’y a pas de zone de non droit.

Le beau temps du week-end de Pâques pouvait inviter à la balade le long de la rivière de l’Erdre, mais les chemins côtiers ont été fermés, de même que la navigation pour des raisons de sécurité, une chute ou une noyade entraînant la mobilisation des secours.

Les CRS ont déployé deux bateaux semi-rigide pour réaliser des contrôles, des moyens mis à leur disposition par la SMS, la Section de Moyen Spécialisé de Nantes pour effectuer des contrôles sur la rivière. Samedi 11 avril, le propriétaire et habitant d’une petite péniche hors d’âge, connu pour du tapage nocturne, qui venait de naviguer s’est montré particulièrement récalcitrant au contrôle effectué par les CRS, tenant même de longs propos incohérents. Il a été verbalisé.

Plus loin, les policiers ont rappelé à l’ordre - depuis leur embarcation - le propriétaire d’un hors-bord rouge de collection de type "Riviera", accosté sur un ponton privé face à une superbe demeure. Des témoins auraient vu la famille se promener sur la rivière, avant l’arrivée des CRS.

Malgré l’interdiction formelle de naviguer, lorsque les CRS patrouillaient beaucoup plus loin, en fin de journée le hors-bord est discrètement reparti. Pas vu, pas pris. Pour cette fois.