publié le 18/03/2021 à 18:44

Une nouvelle fois, pour l'exécutif, le dilemme se trouve dans le bon équilibre entre économie et sanitaire. Côté sanitaire, tous les médecins le disent, plus on confine tôt, plus on sauve des vies. Combien aurait-on sauvé de vies si on avait confiné il y a 6 semaines, début février comme beaucoup le demandait ?

Avec un confinement strict qui aurait commencé le 1er février, on serait descendus à 5.000 cas par jour, selon une modélisation de l'Inserm en se basant sur le Royaume-Uni et l'Irlande.

Ensuite, la courbe serait repartie à la hausse à cause du variant anglais, mais on serait reparti avec 5 fois moins de cas, 5 fois moins de personnes à l'hôpital et une cinquantaine de décès par jour au lieu de 250 en ce moment. Cela aurait peut-être permis aux hôpitaux de tenir, d'accueillir tous les malades en attendant la vaccination.

Dire combien de vies auraient été sauvées, c'est impossible. Mais selon l'Insee, il y a eu depuis janvier 15.000 décès de plus que l'an dernier à la même période en France. Une surmortalité qui aurait été supérieure sans couvre-feu, plus faible avec un confinement.

Quelles économies en évitant le confinement ?

En ce qui concerne les comptes, combien le fait de ne pas reconfiner a-t-il permis d'économiser ? Du côté des dépenses de l'État, un confinement strict aurait coûté 22 milliards sur 6 semaines (allégement de charges, chômage partiel, fonds de solidarité...).

Avec le couvre-feu à 18 heures, cela coûte 9 milliards, avec une économie de 11 milliards. Mais si l'on fermait la région parisienne, ce serait beaucoup plus lourd, car elle compte un tiers des commerces du pays et que ces chiffres ne prennent pas en compte les pertes de chiffres d'affaires de magasins. On sait que le week-end représente 30 à 40% du chiffre d'affaires des magasins.

