AstraZeneca : "Un vaccin sûr et efficace", indique le régulateur européen

publié le 18/03/2021 à 17:33

Les décisions de l'Agence européenne du médicament (EMA) concernant le vaccin AstraZeneca étaient fortement attendues de la part des autorités sanitaires des pays de l'UE ayant décidé de stopper l'utilisation du produit il y a quelques jours. Ce jeudi 18 mars Emer Cooke, la directrice exécutive de l'EMA, a assuré qu'il s'agissait "d’un vaccin sûr".

"Le comité est parvenu à une conclusion scientifique claire: il s'agit d'un vaccin sûr et efficace (...) Ses avantages dans la protection des personnes menacées de Covid-19 vont bien au-delà de ses risques potentiels", a-t-elle ajouté. Suspendu à la suite de caillots sanguins apparus chez certaines personnes ayant été vaccinées, l'AstraZeneca n'est selon l'EMA "pas lié à une augmentation des cas de caillots sanguins". L'agence a également assuré que les éventuels effets secondaires continueraient d'être suivis de très près.

À ce stade, les études restent rassurantes, mais la vigilance reste de mise, et l'EMA assure en être garante. "On ne peut pas exclure le lien entre la vaccination et les cas de thrombose. Nous nous engageons à enquêter rapidement sur les éventuels effets indésirables", a rassuré Emer Cooke.