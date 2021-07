Malheureusement en plus d'une météo capricieuse, l'ambiance de notre début d'été est un peu alourdie par la situation sanitaire qui s'aggrave à nouveau en France. L'épidémie progresse. On a eu à nouveau vendredi presque 5.000 cas détectés vendredi. Le variant Delta ou variant indien est maintenant majoritaire en France. Quelles sont les régions les plus touchées ?

Le variant Delta est largement présent sur tous les lieux de vacances. Il représente plus de 80% des nouveaux cas dans le Var, les Alpes-Maritimes, dans les Landes, mais aussi plus de 50% dans toute la région Paca, la Normandie, ou encore en Bretagne où il se développe très vite. Il est aussi présent en montagne : près de 90% des cas en Haute-Savoie.

Les régions les plus touchées par l'épidémie, tout variant confondu, sont – en plus de l'Île-de-France qui est largement devant – la région Paca, l'Occitanie, l'Aquitaine… Partout où vous irez, il faudra faire attention.

En Outre-Mer, la situation est encore plus compliquée. Les taux d'incidence sont cinq fois plus élevés qu'en métropole. En Guyane, à La Réunion, aux Antilles, beaucoup de cas en Martinique, et encore très peu en Guadeloupe… Il est interdit de voyager entre les deux îles sauf motif impérieux.

Si vous allez aux Antilles depuis la métropole, il faut un test négatif, et si vous n'êtes pas vacciné, vous devez vous isoler pendant une semaine. Pour aller en Corse, il faut aussi présenter le pass sanitaire.

