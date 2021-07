Coronavirus : ce qu'Emmanuel Macron devrait dire ce lundi

Alors que les Français sortent d'une longue période de restrictions, l'inquiétude grandit quant aux annonces que pourraient faire le chef de l'Etat ce lundi. Un nouveau Conseil de défense sanitaire est en effet prévu ce 12 juillet et dans la foulée, le président de la République va s'adresser aux Français lors d'une allocution télévisée classique à 20 heures, probablement enregistrée comme les dernières.

Le coronavirus bouscule une fois de plus le calendrier de l'exécutif et les jours heureux s'éloignent. L'intervention du Président lundi replonge ainsi les Français dans la psychose de nouvelles restrictions dans les mois à venir. Pour cette fois-ci, sa prise de parole s'articulera autour de deux axes. D'abord, "casser l'épidémie et tirer la croissance". "Les Français doivent comprendre que le vaccin est la seule solution", a ainsi confié Emmanuel Macron lors du dernier Conseil de défense.

Une partie de son intervention sera donc consacrée aux nouvelles possibles restrictions décidées lundi matin, l'autre abordera la vaccination. Un temps envisagée, il n'y aura finalement pas d'interview pour une raison simple : sans question, le chef de l'État choisit le message qu'il veut faire passer.

Lundi sera d'ailleurs une journée marathon pour Emmanuel Macron qui participera donc au Conseil de défense le matin. Sauf surprise, il n'y aura aucune annonce dans la foulée, le Président s'en chargera. Les parlementaires de la majorité sont quant à eux invités à l'Élysée à 19 heures.

La réforme des retraites également abordée

Si Matignon a confirmé qu'un projet de loi sera présenté le 21 juillet prochain en Conseil des ministres, de nombreuses questions se posent, notamment concernant l'extension du passe sanitaire ou encore la vaccination obligatoire pour qui ? Emmanuel Macron devrait révéler son contenu lundi.

Sur la question des retraites, la prudence est de mise. Le chef de l'État va encore réfléchir tout le week-end avec une poignée de fidèles. La tendance, selon un ministre, est qu'Emmanuel Macron redise son attachement profond à une réforme des retraites, tout en repoussant le sujet à la rentrée.