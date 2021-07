Coronavirus et variant Delta : le point sur la situation en Île-de-France

On pensait cette situation derrière nous. Mais depuis la levée des restrictions sanitaires et l'apparition du nouveau variant Delta, la situation épidémique commence à se dégrader en Île-de-France. Néanmoins pour le moment, les hôpitaux franciliens sont plutôt préservés.



Au 1er juillet, le variant Delta représentait 48,7% des nouvelles contaminations en région parisienne. Une donnée qui a plus que doublé, puisque le variant Delta représentait 20,2% des contaminations la semaine passée, selon Santé Publique France. Une augmentation préoccupante, car la mutation L452R était visible dans seulement 3,5% des tests positifs en Île-de-France au début du mois de juin.



Dans un tweet publié le 2 juillet, Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Île-de-France tient à mettre en garde sur ce nouveau variant en incitant la population à se faire vacciner le plus rapidement possible : "Pour éviter que l'on soit rattrapé par l'épidémie dès cet été, il faut se faire vacciner. Tout de suite !".



Le vaccin efficace à 90% contre le variant, selon Fischer

D'après les données de l'ARS Île-de-France, près de six millions de franciliens auraient déjà reçu une première dose de vaccin anti-Covid. Mais selon le Président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer, une seule injection protègerait de 50 à 60% contre le variant Delta. Une vaccination complète avec les deux doses, elle serait efficace à 90% a-t-il expliqué dans une interview accordée à nos confrères du Journal du Dimanche.