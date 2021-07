Tour de France 2021 : 14e étape Carcassonne-Quillan samedi 10 juillet

La 14e étape du Tour de France 2021, samedi 10 juillet entre Carcassonne et Quillan, offre aux baroudeurs un terrain de jeu de 183,7 km tracé dans les contreforts pyrénéens de l'Aude et de l'Ariège. La première des cinq difficultés répertoriées du jour se situe peu avant le cinquantième km, le col du Bac (3,1 km à 5,3% de pente moyenne), classée en 3e catégorie.

Les deux suivantes sont plus relevées avec leur statut de 2e catégorie : le col de Montségur (4,2 km à 8,7%, sommet au km 89) et le col de la Croix des Morts (6,8 km à 5,7%, sommet au km 110). Reste alors la côte de Galinagues (3e catégorie, 2,2 km à 9%) et surtout le col de Saint-Louis (2e catégorie, 4,7 km à 7,4 %) situé à l'entrée des 20 derniers km.

Au pied de ce col trop pentu pour les sprinteurs , le Tour passe par le spectaculaire viaduc de l'Escargot, en forme de colimaçon. Les derniers kilomètres, en descente ou faux-plat, mènent à l'arrivée à Quillan. Départ fictif de Carcassonne à 12h25, réel à 12h40. Arrivée prévue entre 16h45 et 17h15.

Tour de France 2021 : le profil de la 14e étape Crédit : Sabrina BLANCHARD, Cléa PÉCULIER / AFP