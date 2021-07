Déconfinement : les discothèques rouvrent avec un protocole sanitaire des plus encadré

Elles étaient les premières à fermer, et elles seront les dernières à rouvrir. Ce soir les discothèques rouvrent ! "La nuit doit revoir le jour" demandait les professionnels du secteur depuis plusieurs mois... Dans quelques heures ce sera une réalité, mais avec certaines conditions.



Cela va être un peu différent de l'entrée habituelle dans les boîtes de nuit... D'habitude, avant de danser, vous faites la queue, le vigile contrôle la façon dont vous êtes habillé... il regarde la chemise, les chaussures, etc... A partir de ce soir, il regardera également votre passe sanitaire. L'accès à la discothèque sera possible uniquement si vous êtes complètement vacciné, depuis au moins deux semaines. Sinon, vous devez présenter un test - PCR ou antigénique - négatif de moins de deux jours.

Le passe sanitaire concerne les événements de plus de 1000 personnes... Les discothèques sont donc une exception. Concernant les jauges, si la boîte de nuit est en intérieur, elle pourra recevoir jusqu'à 75 % du public... Si elle est à l'extérieur, il n'y aura pas de limite.

Un protocole sanitaire contraignant

Quand au masque, il ne sera pas obligataire, mais simplement "recommandé". Vous le portez seulement si vous en avez envie. Le gouvernement a changé de braquet. Il y a quelques semaines, il prévoyait le port du masque sur la piste de danse... Mais bon... Est-ce que vous vous voyez entrain de porter le masque entre une vodka-pomme et sur une danse endiablée ?

Pour les professionnels, ce protocole sanitaire semble difficilement tenable.

Patrick Malves, président du syndicat national des discothèques, indiquait que ces règles sont tout simplement "inaplicables". La principale raison, selon lui, c'est le pass sanitaire. Très peu des 18-24 ans - le "coeur de cible" des discothèques - ont reçu deux doses du vaccin. A l'heure où l'on se parle, ils sont seulement 20 %... soit un jeune sur cinq. Donc tout le reste - ceux qui ne sont pas vaccinés - devront passer par un test négatif de moins de deux jours. Pour le patron du syndicat des boîtes de nuit, "les jeunes vont devoir passer l'été avec un coton-tige dans le nez"...



Mais pour tenter de faciliter les choses, certains établissements vont installer des barnums, sur le trottoir devant l'entrée. Dans lesquelles on pourra faire un test antigénique avec un résultat en 15 minutes. Bémol, les patrons ont peur que ça se passe mal, notamment à 1h du matin, quand les clients seront alcoolisés...



Trois-quarts des discothèques resteront fermées



Ce n'est pas vraiment une surprise... Selon Patrick Malves, le patron du syndicat, trois-quarts des 1500 discothèques resteront fermées ce 9 juillet. Ce sont surtout les boîtes de nuit saisonnières, celles situées dans les endroits touristiques comme le bord de mer, qui ouvriront ce soir.

La situation chez nos voisins étrangers

Aux Pays-Bas, à Ensredey, dans l'est du pays... C'était samedi dernier, dans la boîte de nuit le Phénix. Mais la soirée s'est terminée avec la gueule de bois, si je puis dire, puisque 165 personnes sur 600 ont été ensuite testées positives au covid.



Plus au sud, en Catalogne, la région de Barcelone, en Espagne, les discothèques profitent de leur dernier week-end, avant une nouvelle fermeture... Cela faisait seulement deux semaines qu'elles étaient ouvertes.



Au Royaume-Uni, les discothèques pourront rouvrir sans vaccin ni test PCR dans 10 jours. Le gouvernement justifie cette ouverture par la bonne couverture vaccinale : plus de 60 % des Britanniques ont reçu deux doses de vaccin, contre 37 % en France...





En Allemagne, et notamment à Berlin, le temple de la techno, la plus célèbre des boîtes de nuit rouvre ses portes demain. Le Berghain sera ouvert à partir de 13h, mais uniquement en extérieur, et il faudra porter un masque chirurgical ou FFP2 partout, même en dansant...