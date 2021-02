publié le 02/02/2021 à 13:00

On sait qu'il est moins efficace pour les plus de 65 ans mais comme il est aussi plus facile à manipuler car il n'est pas conservé dans de super congélateurs, il sera disponible en pharmacie. Et ça change tout car les médecins de ville vont prendre en charge à leur tour cette vaccination.



Exactement, le nouveau vaccin AstraZeneca sera utilisé exactement comme le vaccin contre la grippe. Il sera réservé exclusivement à la médecine de ville : les généralistes, les infirmiers libéraux, et les pharmaciens. Une nouvelle qui a réjoui le pharmacien Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Selon Philippe Besset, on devrait recevoir 700.000 premières doses du vaccin AstraZeneca dans 2 semaines. On attend désormais ce soir la conférence de presse de la Haute autorité de santé qui devrait confirmer que ce vaccin ira bien en ville et préciser s'il sera réservé aux soignants et aux moins de 65 ans comme en Allemagne.

