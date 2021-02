publié le 02/02/2021 à 01:22

Le vaccin d'AstraZeneca, récemment autorisé par l'Agence européenne du médicament (EMA), est en passe d'arriver en France. Pouvant être conservé au frigo, contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna qui doivent être conservé à températures très basses, il pourra être administré par les pharmaciens a déclaré ce lundi 1er février le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"Les pharmaciens vont être mobilisés dans la campagne de vaccination", a déclaré Gabriel Attal, invité dans l'émission C à vous sur France 5 lundi soir. "Ils vont pouvoir vacciner évidemment, parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'on a un maillage d'officines sur notre territoire qui est extrêmement dense".

Le porte-parole du gouvernement a justifié le non-recours aux pharmaciens jusqu'ici par la conservation contraignante des vaccins déjà autorisés en France. "S'ils ne pouvaient pas le faire jusqu'à maintenant, c'est parce qu'on a des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna qui ont des nécessités de conservation […] qui objectivement rendent très difficile pour un pharmacien de le faire dans son officine, ce qui n'est pas le cas pour AstraZeneca," a déclaré Gabriel Attal.

En effet, le vaccin AstraZeneca peut se garder pendant six mois à une température de réfrigérateur et son coût est aussi moins important que les premiers vaccins. La Haute Autorité de santé (HAS) doit se prononcer mardi 2 février sur l'autorisation de ce vaccin en France.