publié le 02/02/2021 à 06:42

Et si le vaccin russe était finalement une solution pour accélérer la campagne ? Baptisé Spoutnik V, il a aussi demandé à l'Union européenne une mise sur le marché. D'abord plutôt sceptiques, ses détracteurs semblent désormais séduits par les premiers résultats.

Spoutnik V est efficace à plus de 92% selon son producteur mais à plus de 95% selon Vladimir Poutine. Ce vaccin utilise un virus peu pathogène. Depuis début janvier, la vaccination de masse a démarré en Russie mais les données disponibles restent parcellaires car il n'y a pas de données officielles. Le producteur affirme avoir vacciné plus de deux millions de personnes dans le monde, la mairie de la capitale annonçait toutefois fin janvier que 320.000 des 12 millions de Moscovites avaient reçu une injection.

Quant au pic de l'épidémie, il s'est produit fin décembre avec 30.000 nouvelles contaminations quotidiennes. Un chiffre repassé sous la barre des 18.000 aujourd'hui. Au total, 3,8 millions de Russes ont été contaminés.

À écouter également dans ce journal

Météo - Météo France a annoncé le passage de la Corrèze en vigilance rouge "crues", lundi 1er février, à 22h.

Coronavirus - Les remontées mécaniques resteront fermées en février, sans qu'une date de réouverture n'ait été fixée, a annoncé ce lundi Matignon, mais les stations restent accessibles pour les vacances, a précisé Jean-Baptiste Lemoyne.

Vaccin - Les laboratoires américain et allemand, à l’origine du premier vaccin autorisé par l’UE, ont annoncé jusqu’à 75 millions de doses supplémentaires pour le deuxième trimestre.