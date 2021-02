publié le 18/02/2021 à 13:25

Lorsque l'on envisage de se faire tatouer, il n'y a pas que l'hygiène du salon qui est importante. Selon l'UFC-Que Choisir, de nombreuses encres utilisées ne respecteraient pas les normes : 75% très précisément. À tel point que l'association de défense des consommateurs a saisi la répression des fraudes.

C'est dans le IXe arrondissement de Paris que Tintin, le président du syndicat national des artistes tatoueurs, est installé. Dans son salon, de multiples flacons de toutes les couleurs sont alignés. Toutefois, parmi les produits qu'il utilise, certains sont pointés du doigt par l'étude. "Une étude c'est à peu près sur toutes les marques qui sont les plus utilisées, donc oui effectivement", concède Tintin. "Il n'y a pas de risque 0 certes, il peut y avoir des petites allergies de temps en temps, mais c'est vraiment des produits qui sont testés, qui tatouent des milliers de personnes", souligne-t-il.

Pour le patron de ce salon parisien, le véritable souci est ailleurs : "Les tatoueurs clandestins qui ne sont ni contrôlables, ni contrôlés, qui font ça au vu et au su de tout le monde sans être déclarés, sans payer d'impôts et par contre ceux-là, on les laisse faire", déplore Tintin. "Ils peuvent se fournir en Chine de deux coups de clics sur internet et là par contre on peut mettre du mercure, du plomb, des métaux dangereux dedans et il n'y a aucune forme de contrôle du tout", dénonce le tatoueur.

À la suite de son étude, l'UFC-Que Choisir a saisi l'Agence nationale du Médicament et réclame davantage de contrôles.

