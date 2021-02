Cybercriminalité : "Les hôpitaux sont extrêmement ciblés", alerte un spécialiste

publié le 16/02/2021 à 19:41

Des sociétés françaises ont été victimes d'intrusion informatique entre fin 2017 et 2020. Loïc Guézo, secrétaire général du Club de la sécurité de l'information français (Clusif) et spécialiste de la cybercriminalité donne au micro de RTL des précisions sur cette cyberattaque signalée lundi 15 février par l'Agence française de sécurité d'information (Anssi). Le logiciel français Centreon est mis en cause, mais rejette la faute sur un développeur tiers.

Selon Loïc Guézo, "on en sait un peu plus aujourd'hui, parce qu'il y a eu un communiqué supplémentaire qui vient d'être fait par la société Centreon". Ce communiqué réduit très nettement la portée du rapport initial publié lundi 15 février par l'Agence française de sécurité d'information. "Les premiers noms qui ont été cités sont en fait les noms des clients de la société Centreon, mais il semble que les clients impactés ne soient que des utilisateurs de versions très anciennes".

Une hausse de 255%

Pour le spécialiste de la cybercriminalité, "l'agence a fait son travail de communication technique". Il y a bien eu des attaques de l'étranger contre des intérêts français. Les attaques par cyber-rançon se sont multipliées ces derniers mois en France contre des entreprises, des collectivités, des institutions et même des hôpitaux. Cela constitue une hausse de 255%. Selon Loïc Guézo, "depuis quelques mois ce sont les hôpitaux qui sont extrêmement ciblés".