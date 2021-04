publié le 02/04/2021 à 15:59

Dans cette période de grande surveillance sanitaire, il est important de voir ce qu'il en est des chiffres pour mieux comprendre les dernières mesures prises par le gouvernement.

Et sur une semaine complète, c'est loin d'être rassurant.

Du 22 au 28 mars, selon Santé Publique France, on observe une dégradation de tous les indicateurs (nouvelles contaminations, hospitalisations, réanimations) et cela sur l'ensemble du territoire.

La France a enregistré 37.000 nouveaux cas par jour en moyenne, 22% de plus que la semaine précédente. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France et la PACA restent les plus touchées, mais aujourd'hui, les 3/4 des départements ont dépassé le seuil d'alerte de 250 cas pour 100.000 habitants.

Toutes les classes d'âges sont concernées, avec une progression de 30% chez les 0-14 ans, car on dépiste beaucoup plus, et chez les plus de 75 ans (hors Ehpad) avec une inquiétude, car après une amélioration en février, les indicateurs repartent à la hausse. Une dynamique forte de l'épidémie, selon les épidémiologistes. Et, à la différence des Ehpad, cette population n'est vaccinée qu'à 60%, donc pas complètement protégée.

