02/04/2021

Le virus poursuit sa course folle : près de 500 nouvelles entrées jeudi 1er avril dans les services de réanimation. Santé Publique France s'attend à un pic d'ici fin avril, avec toujours beaucoup de disparité selon les territoires. Dans un village du Maine-et-Loire près d'Angers, au Louroux-Beconnais, le taux d'incidence explose tous les compteurs : il est de près de 1.700 cas pour 100.000 habitants.

La commune déléguée de 3.300 habitants a organisé en collaboration avec l'Agence régionale de Santé, une campagne de dépistage massif sans prescription médicale. La ville affiche un taux d'incidence 6 fois supérieur à celui du département. "Les gens par ce beau temps, sont heureux de prendre l'air autour de l'étang, ont un petit peu, dans certains cas, oublié les gestes barrières", explique le maire.

Selon lui, tout serait parti des écoles. "On a eu deux institutrices qui sont tombées positives. L'académie n'avait pas de remplacement ce qui fait que les institutrices ont mis tous les enfants ensemble", dit-il. 280 personnes ont été testées jeudi, les résultats seront connus dans la matinée.

