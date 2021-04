publié le 02/04/2021 à 04:05

Un poisson d'avril qui tourne mal. Près de 1.500 à 2.000 personne s'étaient rassemblées dans le parc du Bois de la Cambre, à Bruxelles, jeudi 1er avril, après qu'un faux évènement a été organisé sur Facebook.

Mais la police n'a pas trop goûté à la plaisanterie, en pleine vague épidémique et alors que le gouvernement belge a fermé lundi 29 mars les universités et écoles pour plusieurs semaines, afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Des dizaines de policiers, à cheval ou à pied, en équipements anti-émeutes, ont essuyé des jets de projectiles au moment d'intervenir. Un camion à eau à tenté de disperser la foule, mais plusieurs centaines de participants étaient encore présents en début de soirée dans le parc. Trois policiers ont été blessés et l'un d'entre eux a dû être emmené à l'hôpital, selon un bilan provisoire fourni par la police locale. Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête pour identifier les organisateurs de ce rassemblement.



"Les gens ont besoin de prendre l'air, mais on ne peut pas tolérer de tels rassemblements dans le Bois de la Cambre", a réagi sur Twitter le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, mettant en parallèle ces débordements avec les efforts fournis par les soignants contre le virus. "Les personnes qui n'obtempèrent pas aux injonctions de la police risquent l'arrestation et des poursuites. Merci à la police pour le travail difficile et aux gens qui respectent les règles depuis plus d'un an", a ajouté l'élu socialiste.

La Belgique compte déjà plus de 22.000 morts du coronavirus et un des taux de mortalité du virus parmi les plus élevés du monde.