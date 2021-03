Coronavirus : pourquoi les contaminations sont si nombreuses à l'école

publié le 26/03/2021 à 13:54

Plus de 45.000 nouvelles contaminations jeudi 25 mars en France, mais Emmanuel Macron assume sa stratégie. Il ne fera aucun Mea Culpa pour ne pas avoir reconfiné fin janvier. Il l'a dit jeudi soir à l'issue du sommet européen : "Aucun remord, aucun constat d'échec". Le président n'exclut pas de prendre des mesures plus dures dans les semaines qui viennent "sans tabou".

Pour l'instant, on en reste aux restrictions localisées. Le Rhône, l'Aube, la Nièvre seront à leur tour soumis à un confinement allégé dès ce week-end. Et pour l'heure, les écoles restent ouvertes même si le taux de d'incidence chez les plus jeunes sont inquiétants.

Les derniers chiffres donnés jeudi soir par Santé publique France, détaillent pour la première fois très par tranche d'âge, presque par classe. C'est simple, il n'y a jamais eu autant de cas rapportés ayant fréquenté le milieu scolaire. Les 6-17 ans représentent un tiers des nouveaux cas, une hausse de 28% des contaminations en une semaine, c'est +17% pour l'ensemble de la population.

Situation préoccupante

Et si l'on zoome, on se rend compte que l'incidence est largement supérieure à la moyenne nationale chez les lycéens, 432 contre 313, et les collégiens 350, avec des pointes supérieures à 600 ou 700 dans certains collèges d'Île-de-France. À l'école primaire, l'incidence n'a jamais été aussi élevée.

Comment comprendre ces données ? Trois éléments peuvent les expliquer : quand le virus circule de plus en plus, il est normal que toutes les tranches d'âge soient touchées. Aussi, on n'a jamais autant dépisté les enfants et les adolescents depuis le début de l'épidémie. Quand on cherche, on trouve. C'est même spectaculaire chez les 6-10 ans, deux fois plus de tests réalisés en une semaine. Mais cette situation est préoccupante, alerte Santé publique France, qui pointe le risque de contamination ensuite pour les familles pour les frères et soeurs, et leurs parents.