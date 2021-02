publié le 24/02/2021 à 13:52

Tester, tracer, isoler reste le trio gagnant face à la pandémie. Mais après la pénurie de masques et de tests, la pénurie du plastique utilisé pour les tests PCR risque d'arriver, d'autant que certaines usines de matières plastiques sont à l'arrêt en Europe et aux États-Unis.

Une conjonction d'événements qui crée cette pénurie mondiale. Avec le confinement, huit sites pétrochimiques situés en Europe ont été mis à l'arrêt l'an dernier. Et même quand les usines se relancent, la montée en puissance prend du temps.

Depuis quelques jours, le Texas est frappé par une vague de froid. Cela provoqué une mise à l'arrêt d'un certain nombre d'outils de production. Il reste donc l'Asie qui fournit une grande partie du plastique au niveau mondial. Mais là-bas, les usines automobiles sont reparties et elles absorbent beaucoup de production plastique, à tel point que ça coûte six fois plus cher de faire venir du plastique de Corée en ce moment vers l'Europe.

Il faut donc chercher des solutions alternatives, mais c'est beaucoup plus cher et, la capacité de production ne sera pas prête avant le mois d'octobre au mieux en France. C'est un vrai problème car cela concerne les flacons, les pipettes, les plaques pour les analyses... C'est du plastique à usage unique qui manque dans le monde entier, et au même moment.



