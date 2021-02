Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 23/02/2021 à 18:28

Un adolescent de 13 ans a été tué dans une nouvelle rixe dans l'Essonne en fin d’après-midi ce mardi 23 février à Boussy-Saint-Antoine. Une quarantaine de jeunes venus de Quincy-sous-Sénart et Épinay-sous-Sénart se sont affrontés, armés entre autres d’armes blanches. Trois adolescents âgés de 13 ans à 16 ans ont été blessés. Le plus jeune, plus sérieusement atteint par un coup de couteau, est décédé peu après. Les deux autres sont grièvement blessés ; l'un d'entre eux ayant été touché à la gorge.

Ce drame intervient quelques heures après l'annonce du décès d'une jeune fille de 14 ans dans ce même département de l'Essonne. Lundi, la victime avait tenté de s'interposer dans une rixe entre deux bandes rivales et avait reçu un coup de couteau dans le ventre. Elle est décédée à l'hôpital dans la nuit. Ces affaires de bandes rivales "gangrènent l'Essonne et placent les mineurs en première ligne", avait déploré la procureure de la République Caroline Nisand.