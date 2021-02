publié le 22/02/2021 à 08:17

Au Texas, après la terrible vague de froid qui a causé la mort d’au moins 70 personnes, beaucoup d’habitants sont en manque d’eau potable. Il y a une conséquence inattendue et incroyable : la hausse vertigineuse de la facture d’électricité de Texans jusqu’à 17.000 dollars.





Certains Texans sont, au sens premier, morts de froid. D’autres sont décédés en essayant de se réchauffer. Ceux qui pouvaient encore allumer la lumière ou le chauffage se pensaient chanceux. Aujourd’hui certains paient cela au prix fort.

Scott, 63 ans, habite dans la banlieue de Dallas. Et c’est lui qui a reçu une facture de 17.000 $. Pour être précis de 16.752 dollars. C’est allé plus loin que recevoir une facture, puisque le montant a été débité de sa carte de crédit. "Mes économies ont disparu", déclare ce vétéran de l’armée. C’est 70 fois ce qu’il paye habituellement pour toutes ces factures.



Autre exemple rapporté par une mère de famille qui a payé 6.200 $ ce mois-ci. C’est cinq fois plus que ces dépenses annuelles. Même si on sort de ces cas extrêmes, les dépenses d’électricité ont atteint en moyenne 100 $ par jour pour des milliers de Texans.









Un marché de l'énergie peu régulé

Ces factures sont en partie le résultat du marché de l'énergie non réglementé au Texas. Le seul État à gérer lui-même la distribution de son électricité. Les clients ont le choix parmi 220 fournisseurs.



Certains fournisseurs établissent leur prix en fonction de l’offre et la demande. La plupart des Texans qui se sont retrouvés avec des factures exponentielles sont des clients de "Greedy" : une entreprise de Houston qui fournit de l’électricité à des prix de gros.



Avec ce fournisseur, les prix changent rapidement en fonction de l’offre et la demande. Souvent, c’est intéressant. Mais la semaine dernière, avec les températures descendant jusqu’à -18°, la demande a grimpé en flèche.



Washington débloque des fonds d'urgence

Les éoliennes et les usines de gaz hors-service, l'électricité est devenue rare. Ce qui est rare est cher, et là c’est devenu exorbitant. Environ 30.000 clients seraient concernés. Voyant ce qui allait arriver, l’entreprise "Greedy" aurait même conseillé à ses clients de vite changer de fournisseur, car elle ne pouvait plus agir. Mais tous n’ont pas eu le réflexe ou le temps.









Est-ce que ces malheureux consommateurs ont une chance de récupérer toute ou partie de leur argent ? Sans doute, parce que l’affaire fait du bruit. Elle symbolise les dérives d’un système. Et les journalistes vont être attentifs aux suites.





Ce week-end le gouverneur du Texas a organisé une réunion pour en parler. Démocrates et Républicains sont d’accord pour trouver une solution, et éviter à ces milliers de Texans de payer ces sommes astronomiques. Et puis, Washington débloque aussi des fonds d’urgence pour le Texas. Ils pourraient notamment être destinés à payer ses factures.