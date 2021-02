Essonne : une collégienne de 14 ans tuée dans une rixe entre bandes

et AFP

publié le 23/02/2021 à 11:07

Une collégienne de 14 ans a été tuée d'un coup de couteau lors d'une rixe entre deux bandes à Saint-Chéron (Essonne) lundi, a annoncé le parquet ce mardi 23 février.

L'adolescente, qui se serait interposée selon les premiers éléments de l'enquête, est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital, a précisé une source proche du dossier. Six mineurs sont en garde à vue mardi, a ajouté la même source. Parmi eux se trouve un jeune homme de 16 ans originaire de Dourdan, qui serait l'auteur présumé du coup mortel, selon nos informations.

Des jeunes de Dourdan se seraient rendus à Saint-Chéron dans l'après-midi. La rixe aurait eu lieu vers 15 heures en pleine rue, près du collège. La jeune fille aurait reçu un coup de couteau dans le ventre en tentant de s'interposer. Elle est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpital, a précisé une source proche du dossier.

Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur de 15 ans et violences en réunion et confiée à la section de recherches de Paris, a indiqué la procureure de la République Caroline Nisand. Ces affaires de bandes rivales "gangrènent l'Essonne et placent les mineurs en première ligne", a déploré la magistrate.