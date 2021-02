publié le 10/02/2021 à 13:30

Une vague de froid déferle actuellement sur l'hexagone avec des températures négatives dans de nombreuses régions. -5°C à Nancy, -2°C à Paris, et ce sont les maximales. Il est tombé plus de 10 centimètres de neige en Bretagne, cinq en région parisienne. On sait que le coronavirus aime le froid, alors on s'interroge : cette météo va-t-elle activer sa circulation ? L'épidémiologiste Pascal Crépet nous appelle à la prudence.

"Quand il fait froid, on a tendance à changer nos comportements : vivre plus en intérieur et moins aérer, donc à favoriser la concentration d'aérosols. L'air est moins renouvelé et il y a plus de risques de contaminer plus de personnes", affirme le spécialiste.

Ainsi, Pascal Crépet préconise de "continuer à aérer les pièces quand on le peut, sinon on peut toujours se rabattre sur tous les autres moyens de prévention : la distanciation physique, le port du masque, limiter les contacts inter-individuels, qui sont des mesures qui, elles, fonctionnent quelle que soit la température extérieure", rappelle l'épidémiologiste.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - "L'Europe a été trop lente sur les vaccins, trop optimiste sur leur production" : c'est le mea-culpa inédit de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Nous n'avons pas atteint notre objectif", a-t-elle concédé.



Emploi - En raison de la situation sanitaire, le travail temporaire a reculé de 23,6% en 2020, par rapport à 2019. Une baisse considérable qui correspond à la perte de 185.000 emplois, en équivalent temps plein, d'après le baromètre Prism'emploi.

Crimes sexuels - Évacuer la question du consentement pour mieux juger les crimes sexuels : c'est l'une des pistes d'Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice souhaite que toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans soit désormais un crime, passible de 20 ans de prison.