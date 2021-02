INFO RTL - Coronavirus : le travail temporaire a reculé de 23,6% en 2020

publié le 10/02/2021 à 07:25

En raison de la baisse d'activité, liée à la crise sanitaire, les missions intérimaires ont très fortement chuté en 2020. D'après le baromètre Prism'emploi, qui sera publié en fin de matinée, RTL vous révèle que le travail temporaire a reculé de 23,6% en un an, par rapport à 2019. Un chiffre inquiétant car cela correspond à environ 100.000 emplois, en équivalent temps plein, détruits.

Parmi les secteurs les plus touchés, on retrouve le bâtiment et les travaux publics avec -28,8% de recours à l'intérim en 2020 par rapport à 2019. C'est la baisse la plus importante, après un printemps catastrophique pour le secteur du BTP. Vient ensuite le secteur des services : hôtellerie-restauration, culture, loisirs, tous ces secteurs qui sont à l'arrêt depuis plusieurs mois déjà. Enfin, on retrouve l'industrie, notamment concernant les filières automobiles et aéronautiques.



Dans ce panorama de l'emploi précaire, seul le secteur du transport et de la logistique aura résisté à l'année 2020 : -3,8%, porté par le commerce en ligne, les plateformes et les entrepôts de livraison.