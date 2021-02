Coronavirus : quels sont les tests capables de détecter les variants ?

publié le 08/02/2021 à 15:07

Si je vais passer un test de détection à la Covid-19, comment savoir si je suis atteint d'un variant ? Invité ce lundi sur RTL, François Blanchecotte, président du Syndicat des biologistes répond à la question. "Aujourd'hui c'est très simple, on vous fait une RT-PCR classique et ensuite ce test est acheminé vers des plateformes qui peuvent discriminer les trois variants", dit-il.

Ensuite, il ne faut pas passer de deuxième test pour l'instant explique François Blanchecotte, précisant qu'un test antigénique ne permet pas de détecter les variants actuellement. En France, "on est à 19% de variant anglais et 2,3% de variant sud-africain ou brésilien". Face à ces variants plus contagieux, les règles sanitaires ne vont pas être revues pour le personnel effectuant les prélèvements, en revanche, "les règles qu'on doit donner aux patients qui portent un variants sud-africain ou brésilien sont beaucoup plus draconiennes", dit-il.

Concernant les tests salivaires, qui vont se généraliser dans les écoles, ce "ne sont pas les tests eux-mêmes, les tests restent identiques, des RT-PCR. C'est un petit peu plus compliqué, pour nous, un peu moins sensible mais on détectera les variants aussi", affirme François Blanchecotte.