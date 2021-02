publié le 09/02/2021 à 08:25

Une vague de froid déferle sur la France avec des températures en forte baisse. Météo France a placé 20 départements en vigilance neige, verglas et grand froid. Ainsi, de la neige est attendue de la Bretagne à l'Île-de-France, en passant par la Normandie. Il fera également très froid dans le Nord et le Pas-de-Calais, tous deux placés en alerte orange grand froid.

Avec ces températures négatives, on a tendance à pousser le chauffage et cela peut poser problème sur le réseau électrique. En effet, il faut être prudent, car cette séquence de grand froid sera plus intense que celle de début janvier et 11 réacteurs nucléaires sur 56 sont toujours à l'arrêt à cause du retard pris dans les opérations obligatoires de maintenance, suite aux deux confinements. À cela s'ajoute, demain, le nouvel appel à la grève à UDF, qui viendra perturber la production.

RTE reste tout de même serein, car plusieurs facteurs vont jouer les amortisseurs : les turbines des barrages tournent à plein régime grâce à la pluie abondante de ces derniers jours. De plus, le tiers sud de la France devrait échapper à cette brusque chute des températures. Le couvre-feu et les vacances scolaires tassent la demande d'électricité. On est déjà en février, il est ainsi plus facile de gérer un pic de froid maintenant, quand la lumière du jour commence à revenir, plutôt qu'en décembre ou en janvier quand les nuits sont interminables.

Cela devrait donc passer, sauf si un imprévu, tel qu'un gros incident technique, vient compliquer la situation. En outre, six départements restent en alerte orange pour fortes pluies et crues. À Saintes, la Charente a atteint son pic hier à 6 mètres 20, et la décrue devrait s'amorcer dans la journée, mais le froid vient compliquer la situation pour les sinistrés.

À écouter également dans ce journal :

Tourisme - La justice a retoqué l'arrêté municipal qui interdisait les locations saisonnières pendant les vacances d'hiver. Elle estime que cela porte atteinte à la liberté de disposer de ses biens. Le maire, Christian Estrosi, compte porter l'affaire devant le Conseil d'État.



États-Unis - Donald Trump affronte ce mardi 9 février un deuxième procès en destitution, du jamais-vu. Cette fois, il est poursuivi pour "incitation à l'insurrection" après l'assaut contre le Capitole qui a fait cinq morts le mois dernier.

Football - Les clubs de Ligue 1 font leur entrée ce soir en Coupe de France. Trois matchs sont à suivre ce mardi : à 18h30, Lorient recevra le Paris FC et Reims affrontera Valenciennes. À 21h, Lyon sera opposé à Ajaccio.