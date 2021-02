Vague de froid : à quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

publié le 08/02/2021 à 12:36

Le froid est arrivé et ce n'est qu'un début. Les températures vont rester négatives toute la semaine dans le nord du pays : aucun dégel n'est attendu dans ce conflit dont on parlait depuis quelques jours.

Entre l'air qui est très doux dans le sud et le nord, c'est cet air froid qui va l'emporter dans le nord de l'hexagone. En effet, les températures sont très basses, on descend jusqu'à -10, -15°C en ce moment sur la Scandinavie et sur l'Allemagne, donc pas très loin de chez nous. Cela signifie que tout au long de la semaine, on va avoir des températures qui vont d'abord rester négatives et qui, par endroit, pourront descendre jusqu'à -5, -10°C.

Cela concerne toutes les régions au nord de la Seine, dans le nord-est, et ce, pour toute la semaine. Cela pourrait également glisser vers le centre, vers la région Rhône-Alpes en milieu de semaine, mais il n'y aura pas de dégel dans les régions du nord avant au moins le début de la semaine prochaine.

Il est moins certain que ce froid arrive jusque dans le Sud. De l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée, ça va rester largement positif, en tout cas pour le début de semaine. Il y a encore une certaine douceur avec 15 °C attendus en Corse aujourd'hui. Toutefois, en fin de semaine on surveillera quelques gelées qui pourraient progresser vers cette moitié sud.