publié le 09/02/2021 à 19:12

Alors que plusieurs propositions de loi sont sur la table pour mieux punir les violences sexuelles commises sur les plus jeunes, le gouvernement a plaidé mardi 9 février pour que soit défini un "nouveau crime" qui pénaliserait "toute pénétration sexuelle" sur un mineur de moins de 15 ans.

"Après avoir consulté, nous sommes favorables à ce que soit défini un nouveau crime, c'est-à-dire que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans serait un crime, sans qu'il ne soit plus question de consentement", a déclaré sur Europe 1 le secrétaire d'État à l'Enfance et aux Familles, Adrien Taquet, missionné il y a deux semaines par Emmanuel Macron après la libération de la parole au sujet de l'inceste.

Invité du 20h de France 2, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti a apporté des éléments de précision : "Il est question pour moi de faire du droit. Notre société vit un tournant. On est en train de fissurer cette chappe de plomb idéologique qui interdisait à la parole des victimes de se libérer."

Pas de consentement avant 15 ans, deux exceptions

Le garde des Sceaux a ensuite détaillé les nouvelles mesures : "Avec Adrien Taquet, nous avons rencontré toutes les associations de protection des droits à l'enfance. Nous allons toucher au seuil d'âge. Un acte de pénétration commis par un adulte sur un mineur de moins de quinze ans sera un viol", a-t-il déclaré en direct. La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, avait déjà proposé cette mesure il y a 3 ans.

Cette fois, le ministre de la Justice promet des exceptions : "Il faut être attentif aux situations particulières. Le jeune homme de 17 ans et demi qui a une relation avec une jeune fille de 14 ans et demi ne peut pas devenir criminel quand il a 18 ans et un jour. Il y aura deux exceptions : on va prévoir un écart d'âge entre l'auteur et la victime. Sur cette question il n'y a pas encore de consensus des associations. Et deuxièmement il faudra que l'on puisse démontrer que l'auteur connaissait l'âge de la victime."