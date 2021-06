"Ayez peur du virus, n'ayez pas peur du vaccin". C'est l'injonction de Jean Castex en déplacement jeudi 24 juin dans les Landes, où sévit le variant Delta. Il représente 70% des cas positifs dans ce département.

Et dans l'Ehpad de Pontonx-sur-l'Adour, près de Dax, où 23 résidents ont été testés positifs au Covid-19, le Premier ministre et le ministre de la Santé, ont mis en cause les soignants. Ils ont en effet décrypté ce qu'il s'est passé dans cet Ehpad. Il n'y a pas de cas graves, mais 91% des résidents y sont vaccinés depuis longtemps. Alors quelle a été la porte d'entrée de la Covid-19 et du variant Delta dans cet établissement ?

Selon Olivier Véran, "il y a eu six soignants positifs au variant Delta, dont cinq qui n'étaient pas vaccinés. Et manifestement, le virus est rentré au sein de l'Ehpad par le biais d'une soignante qui n'était pas vaccinée".

Il est impératif que nous progressions Jean Castex

Pour Jean Castex, "il est impératif, je le dis en conscience, que nous progressions. Qui peut comprendre que le virus entre dans un Ehpad, c'est-à-dire là où il y a les personnes les plus fragiles, par l'intermédiaire de celles et ceux dont c'est la mission de les soigner, de les protéger et de les accompagner".

L'exécutif n'évoque pas encore la vaccination obligatoire du personnel, notamment dans les Ehpad, mais y pense très fort. Dans les Landes pour faire barrage au variant Delta, les autorités se donnent sept jours pour dépister massivement, et 20.000 doses de vaccin supplémentaires sont prévues. Et si la situation ne s'améliore pas dans le département, la levée des restrictions à la fin du mois, notamment les jauges, pourrait être différée.

