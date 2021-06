Coronavirus : les symptômes du variant Delta, différents des autres variants

Les symptômes du rhume et de la grippe peuvent également être associés au variant Delta du Covid-19, actuellement très répandu au Royaume-Uni. Selon les informations de Tim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College à Londres, dans un point de l'étude ZOE sur le Covid-19 et relayées par BFM TV, le variant Delta apparu pour la première fois en Inde, est très contagieux. Il indique qu'en moyenne "une personne atteinte du variant Delta en infecte six autres sans restrictions sanitaires".

Avant, les symptômes associés au Covid-19 les plus répandus étaient la fièvre, la perte de goût et d’odorat ainsi que la toux. Les symptômes du variant Delta diffèrent légèrement puisqu'il peut provoquer des maux de tête, une gorge sèche et le nez qui coule, et donc être confondu avec les symptômes de maladies moins graves comme le rhume ou la grippe.

Tim Spector a également indiqué que depuis le début du mois de mai, il a travaillé avec son équipe pour répertorier les principaux symptômes de tous les utilisateurs de l’application ZOE, l’étude participative sur l’évolution de l’épidémie au Royaume-Uni. Selon lui, "ils ne sont plus les mêmes qu’auparavant."



Des symptômes moins virulents chez les jeunes

Au Royaume-Uni, si les personnes âgées ou vulnérables sont majoritairement vaccinées, les plus jeunes n'ont reçu qu'une dose de vaccin, voire aucune. C'est ce qui expliquerait pourquoi les personnes âgées de 20 à 29 ans ou de 0 à 19 ans sont de plus en plus contaminées par le virus, avec des symptômes moins virulents. Pour le professeur, "il est très important de réduire la transmission du virus, particulièrement chez les plus jeunes".

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé lundi 14 juin, repousser de quatre semaines la levée des dernières restrictions sanitaires au Royaume-Uni en raison d'une forte hausse de contaminations au variant Delta. La situation sanitaire s'est en effet dégradée ces dernières semaines outre-manche, avec un nombre de contaminations qui est passé de 2.000 à 7.000 et une augmentation des hospitalisations.