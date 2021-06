INFO RTL - Marseille : un TGV ciblé par des tirs avant son entrée en gare

Un TGV a été la cible de plusieurs tirs avant son entrée en gare de Marseille-Saint-Charles, ce mercredi 23 juin aux alentours de 21h. Les premières constatations ne laissent guère de doutes sur le fait qu’il s’agit de tirs d’arme à feu.

Plusieurs impacts ont été relevés sur au moins une vitre d’un wagon, et un des projectiles a même traversé une partie métallique du train. Les tirs auraient eu lieu à la sortie d’un tunnel sur la ligne à grande vitesse. Il n’y a heureusement pas de blessés.



La SNCF a confirmé l'incident auprès de RTL et annoncé qu'une enquête était en cours et qu'elle déposerait plainte ce jeudi 24 juin. Les impacts ont "étoilés", selon les termes de la compagnie ferroviaire, une à deux baies vitrées de ce TGV qui roulait en service commercial.

