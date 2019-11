Les Français sont-ils en bonne santé ?

publié le 08/11/2019 à 06:28

Comme tous les deux ans, l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) publie un panorama de la santé regroupant les données récentes de 36 pays. Comment se situe la France dans le classement ?

Avec une espérance de vie élevée (82,6 ans contre une moyenne de l'OCDE de 80,7 ans), le pays se place en bonne position, même si l'inégalité homme-femme de l'espérance de vie s'observe toujours. En moyenne, les femmes vivent jusqu'à 82,6 ans, contre 79,6 ans pour les hommes.

Mais, globalement, les Français ont adopté un mode de vie malsain. Un adulte sur quatre fume quotidiennement (25,4%). C'est le quatrième taux le plus élevé de l'OCDE. En France, le tabac est la cause d'une mort sur huit. Idem pour la consommation d'alcool qui est la troisième la plus élevée des pays observés par l'organisation. En France, 11,7 litres d'alcool sont consommés en moyenne par an et par habitant, contre 10 en moyenne dans l'OCDE. 41.000 décès sont dus à l'alcool chaque année en France.

Au-dessus de la moyenne sur l'obésité et la pollution

Ainsi, souligne le rapport, "plus de 75.000 personnes sont décédées en France en 2015 de causes de mortalité évitables grâce à la prévention, comme le cancer du poumon ou les causes imputables à l'alcool".

Mais, côté positif, le pays se situe au-dessus de la moyenne sur deux autres facteurs de risque : l'obésité et la pollution atmosphérique. En France, 25 décès pour 100.000 habitants sont dus à la pollution. C'est moins qu'en Allemagne, par exemple, où le chiffre monte à 45,3 décès pour 100.000 habitants.

Enfin, la France a un bon système de santé. Les dépenses de santé représentent un peu plus de 11% du PIB en France, une des proportions les plus élevées des 36 pays. Les hôpitaux fournissent ainsi "des soins de grande qualité", en témoigne par exemple le taux de mortalité dans les 30 jours suivant une crise cardiaque, le 6e "le plus bas" de l'OCDE.