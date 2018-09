publié le 11/09/2018 à 13:25

Combien les Français dépensent-ils pour leur santé ? 2.977 euros par an et par personne en 2017, c'est le montant de la consommation de soins et de biens médicaux, selon cette étude du ministère des Affaires sociales. C'est un montant en petite hausse, de 1,3%, d'une année sur l'autre. Cela comprend principalement les dépenses de médecine de ville et à l'hôpital, ainsi que les soins paramédicaux comme le kiné.



Et sur ces 3.000 euros par an et par Français, la part que rembourse la sécurité sociale ne cesse de grimper, contrairement à une idée reçue, pour s'établir à quasiment 78% en 2017. Ce taux progresse sous l'effet de deux phénomènes. D'une part, il y a de plus en plus d'assurés qui sont dispensés de ticket modérateur à cause du vieillissement de la population. Et d'autre part, il y en a de plus en plus qui sont pris en charge à 100% pour raison d'ALD (affection de longue durée). Ces ALD sont au nombre de 10 millions en France.

Mais ce n'est pas seulement nous qui payons la différence. Ce sont d’abord les mutuelles complémentaires et assurances qui assument 13% de la dépense de soins. Une grosse part pour la sécurité sociale, une petite part pour les complémentaires, on n'arrive pourtant pas à 100%.

La différence, c'est ce qu'on appelle le RAC, le reste à charge, il est de 7,5%, que nous payons de notre poche. Il ne cesse de baisser d’une année sur l’autre, contrairement à une idée reçue, justement parce que la part de la sécurité sociale progresse...

Le système de soins français, l'un des meilleurs ?

Sur le plan de la santé des Français, non. Ce qui fait défaut, c’est la prévention, et cela explique la surmortalité en France avant 65 ans, à cause de l’alcoolisme et du tabagisme par exemple. Ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes l'un des pays de l'OCDE qui dépensent le plus pour notre santé, avec un peu plus de 11% du PIB.



Il n'y a que la Suisse, avec 12%, et surtout les États-Unis, avec 17%, qui font plus que nous. La plupart des pays développés sont aux alentours de 10 points de PIB, c'est-à-dire pas très loin en dessous de nous. Et la France détient un record, c'est chez nous que le reste à charge est le plus faible, il est inférieur de 40% à la moyenne de l'OCDE.



Ça veut dire que les Français sont les mieux remboursés au monde. Mais il ne faudrait pas en tirer la conclusion que le système de santé est moins cher chez nous. On le paye différemment des autres, avec des cotisations sociales qui sont bien plus élevées qu'ailleurs. Derrière la gratuité apparente, il y a les mêmes coûts qu'ailleurs, nous les finançons en les socialisant. Et la conséquence de la nationalisation progressive de la santé chez nous, c’est le rationnement croissant des soins.

Les Français tous égaux devant le système de soins ?

Non, bien sûr, plus on est intégré, mieux l'on se soigne. Le système de santé reproduit les inégalités de la société. Plus de la moitié des Français pensent, selon un sondage, que la qualité des soins dépend du niveau de revenu.



Mais ils sont de plus en plus nombreux à souligner une autre inégalité : l'accessibilité géographique des prestations médicales, c'est-à-dire la disponibilité plus ou moins grande des soins selon le lieu d'habitation. L’inégalité territoriale est désormais plus problématique que celle des revenus, vis-à-vis du système de soin.