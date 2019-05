Le tabac est la cause d'une mort sur huit en France

publié le 28/05/2019 à 01:18

"Fumer tue", les slogans des paquets de cigarettes le disent et c'est vrai. Cancers, maladies cardiovasculaires et respiratoires : le tabac a fait 75.000 morts en France en 2015, ce qui représente plus d'un décès sur huit. C'est ce qu'il ressort des derniers chiffres officiels publiés ce mardi 27 mai avant la journée mondiale sans tabac et qui devraient alerter la population sur les dangers du tabac.



"Comme dans la plupart des pays industrialisés, le tabagisme reste la première cause de décès évitables en France", souligne le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France. Le précédent bilan datait de 2016 et portait alors sur l'année 2013. Il était de 73.000 morts, soit la même proportion par rapport au nombre total de décès cette année-là (environ 13%).

Les hommes plus touchés que les femmes

"En 2015, 75.320 décès ont été estimés attribuables au tabagisme sur les 580.000 décès enregistrés en France métropolitaine", selon le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'agence sanitaire Santé publique France. Dans le détail, on découvre que les hommes sont particulièrement touchés, puisque 19% des hommes décédés en 2015 sont morts à cause du tabac (55.400), contre 7% pour les femmes (19.900).

Pour autant, sur le long terme, la tendance est défavorable aux femmes. Entre 2000 et 2015, le nombre de morts attribuables au tabac chez les hommes a diminué (-11%), alors qu'il a été multiplié par 2,5 chez les femmes (passant de 8.000 à 19.900). Cette évolution est due à un changement des modes de vie : diminution globale du tabagisme chez les hommes depuis 1970, mais augmentation chez les femmes.

Cancers, maladies cardiovasculaires, pathologies repsiratoires

Les causes des morts attribuables au tabagisme sont les cancers (dans 61,7% des cas), au premier rang desquels celui du poumon, une maladie cardiovasculaire (22,1%) et une pathologie respiratoire (16,2%). Par ailleurs, Santé publique France confirme des chiffres déjà dévoilés fin mars par la ministre de la Santé Agnès Buzyn : depuis 2016, le nombre de fumeurs quotidiens a baissé d'1,6 million, dont 600.000 au premier semestre 2018.



Obtenus grâce au Baromètre santé, enquête réalisée par téléphone, ces chiffres 2018 montrent que la tendance à la baisse se poursuit. Les pouvoirs publics l'attribuent à l'augmentation progressive du prix du paquet (jusqu'à 10 euros d'ici 2020), au remboursement des substituts nicotiniques et à l'opération Mois sans tabac en novembre.